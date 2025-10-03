Экономика
18:19, 3 октября 2025Экономика

Банк России призвал не давить на него в вопросе о ключевой ставке

Заботкин: Призывы снижать ключевую ставку мешают снижению инфляционных ожиданий
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Экспертные мнения, касающиеся ключевой ставки, не мешают Центральному банку принимать соответствующие решения. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Его процитировало РБК.

Он заверил, что Банк России не рассматривает эти мнения аналитиков как какую-то атаку, и подчеркнул, что ЦБ определяет денежно-кредитную политику исходя из собственного понимания текущей ситуации. Однако высказывания экспертов, которые призывают к более форсированному снижению «ключа», препятствуют сокращению инфляционных ожиданий.

«Когда россияне постоянно слышат не просто, что ставку надо быстро снизить, а то, что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше, вот в этот момент как бы действенность наших мер, наших усилий по снижению инфляции, она понижается», — пояснил Заботкин.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в 2025 году ключевая ставка, скорее всего, не опустится ниже 15 процентов. Этот прогноз он обосновал новыми вводными по государственным расходам и параметрам федерального бюджета.

