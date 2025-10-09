Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 9 октября 2025Бывший СССР

Борьба за город в зоне СВО закончилась поднятием российского флага

В администрации Купянска Харьковской области вывесили российский флаг
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Районная администрация города Купянска в Харьковской области, на территории которого идут бои, вывесила флаг Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с сервисов картографических служб.

«Купянская районная администрация вывешен флаг Российской Федерации! 09.10.2025», — говорится в публикации.

Ранее днем российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии боевого соприкосновения стала критической.

До этого сообщалось, что жители помогли ВС РФ войти в город. Они передавали координаты позиций ВСУ и помогали корректировать удары российских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в кожаном микробикини

    Борьба за город в зоне СВО закончилась поднятием российского флага

    ХАМАС подтвердил завершение войны с Израилем

    На Западе рассказали о подготовке армии США к предстоящему конфликту с Россией

    Трамп объявил о скором подписании договоренности об урегулировании в Газе

    Трамп задумался об оказании услуги Китаю за триллион долларов

    Военкор сообщил о планах Киева устроить блэкаут в Белгороде

    США предрекли отсутствие средств на переоснащение ядерного арсенала

    «Как же меня утомили русские». Как эксцентричный аристократ-миллионер искал молодую невесту в Tinder и остался ни с чем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости