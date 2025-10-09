Борьба за город в зоне СВО закончилась поднятием российского флага

В администрации Купянска Харьковской области вывесили российский флаг

Районная администрация города Купянска в Харьковской области, на территории которого идут бои, вывесила флаг Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с сервисов картографических служб.

«Купянская районная администрация вывешен флаг Российской Федерации! 09.10.2025», — говорится в публикации.

Ранее днем российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии боевого соприкосновения стала критической.

До этого сообщалось, что жители помогли ВС РФ войти в город. Они передавали координаты позиций ВСУ и помогали корректировать удары российских военнослужащих.