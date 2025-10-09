Российские войска совершили прорыв в Купянске

ВС России прорываются в Купянск с юго-востока города

Российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части прорываются в Купянск с юго-востока», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российским войскам также удалось продвинуться в центре города, а ситуация для украинских частей, обороняющих Купянск, становится критической.

Ранее стало известно, что жители помогли Вооруженным силам России войти в город. Уточняется, что жители Купянска передавали координаты позиций ВСУ и помогали корректировать удары российских военнослужащих. Вместе с тем они помогали армии России с провизией.

