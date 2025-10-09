Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 9 октября 2025Бывший СССР

Российские войска совершили прорыв в Купянске

ВС России прорываются в Купянск с юго-востока города
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части прорываются в Купянск с юго-востока», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российским войскам также удалось продвинуться в центре города, а ситуация для украинских частей, обороняющих Купянск, становится критической.

Ранее стало известно, что жители помогли Вооруженным силам России войти в город. Уточняется, что жители Купянска передавали координаты позиций ВСУ и помогали корректировать удары российских военнослужащих. Вместе с тем они помогали армии России с провизией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости