Россия
15:31, 9 октября 2025Россия

Появились новые подробности боя российского военного с пятерыми солдатами ВСУ

Боец ВС России с позывным Мио победил за раз не пятерых, а шестерых солдат ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский боец с позывным Мио победил за раз не пятерых, а шестерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые подробности прославившего военнослужащего боя появились в Telegram-канале «Воин DV».

Как рассказали авторы портала, боестолкновение продолжилось недалеко от Новогригоровки, населенного пункта, где Мио дал отпор пятерым солдатам противника.

«Именно на таких людях держится фронт — понимаем, что формулировка банальна, но это просто неоспоримый факт», — заявили в канале.

Ранее в четверг, 9 октября, сообщалось, что российский боец Андрей Логинчук в одиночку сразился с восемью солдатами ВСУ и занял важную позицию.

