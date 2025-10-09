Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

Stuff: Самолет Fiji Airways повредил носовую часть после столкновения с птицами

Самолет авиакомпании Fiji Airways повредил носовую часть после столкновения со стаей птиц. Двигатель воздушного судна со следами крови попал на видео, которое опубликовал портал Stuff.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Крайстчерча, Новая Зеландия, на Фиджи. Столкновение произошло вскоре после взлета. После этого Boeing 737-808 кружил в небе около двух часов, сжигая топливо для достижения безопасной посадочной массы, а затем благополучно приземлился в аэропорту вылета.

«Было немного волнительно продолжать летать по кругу, и я уже не была уверена, что мы приземлимся на Фиджи», — рассказала журналистам одна из пассажирок рейса Котте Агилар.

Представители перевозчика заверили, что никто из находившихся на борту людей не пострадал. На фотографиях самолета, сделанных после посадки, видны повреждения его носовой части.

В сентябре самолет авиакомпании American Airlines прервал полет из-за столкновения с птицами в США. Пилоты развернули воздушное судно в небе и вернулись в аэропорт.