Самолет развернулся в небе и вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Самолет American Airlines прервал полет из-за столкновения с птицами в США

Самолет авиакомпании American Airlines прервал полет из-за столкновения с птицами в США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Филадельфии в Сан-Франциско. Вскоре после взлета лайнер столкнулся с несколькими птицами, после чего развернулся в небе и вернулся в аэропорт.

Представитель перевозчика заявил, что воздушное судно благополучно приземлилось и самостоятельно вырулило к выходу на посадку, где пассажиры высадились в обычном режиме. В точку назначения их доставил запасной борт. Никто из путешественников не пострадал.

В начале сентября птица сорвала полет российского самолета из Иркутска во вьетнамский Камрань. Она попала в отсек стеклоочистителя вскоре после взлета.

