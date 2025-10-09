Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

Гузеева заявила, что Кудрявцева не позвала ее в выпуск «Звезды сошлись» о ней

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала свою коллегу и подругу Леру Кудрявцеву в том, что та не позвала ее в выпуск ее передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ, посвященный мошенничеству с виллами на Бали и участии в нем Гузеевой. Ответ ведущей Гузеева написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Выпуск программы от 22 сентября с названием «Мошенники атакуют» был посвящен недобросовестному застройщику Сергею Домогацкому, который продавал виллы на Бали. Отмечалось, что недвижимость у предпринимателя купили более 60 человек, однако за три года их дома так и не построили. Уточнялось, что в рекламе услуг Домогацкого принимала участие Гузеева, сообщившая, что сама приобрела виллу у застройщика.

В передаче Кудрявцевой приняла участие одна из жертв этого обмана с недвижимостью и сообщила, что доверилась предпринимателю в том числе и потому, что о нем рассказала Гузеева.

«Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье (...) Ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира», — написала актриса. Она также намекнула, что Кудрявцева сама состоит с Домогацким в близких отношениях, и пожелала телеведущей здоровья. Помимо этого, Гузеева сочла необходимым, чтобы Кудрявцева пригласила ее на эфир, посвященный «разговору о порядочности».

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил последствия для Гузеевой из-за ее сотрудничества с Домогацким. По его словам, ведущую могут вызвать на допрос.