Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 9 октября 2025Силовые структуры

Известную ЛГБТ-активистку внесли в реестр террористов в России

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: DW на русском / YouTube

Известная ЛГБТ-активиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александра Казанцева (признана иноагентом в России) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом следует с сайта ведомства.

В сообщении указана Казанцева Александра Николаевна, 28.08.1986 года рождения, город Москва.

Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд Москвы постановил заочно арестовать Казанцеву. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Девушка уже несколько раз получала штрафы из-за отсутствия необходимой плашки о своем иноагентстком статусе в публикациях.

