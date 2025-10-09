Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

Лавров заявил о рисках взрыва курдской проблемы при заигрывании «в автономию»

В случае если игры с сирийскими курдами «в автономию и сепаратизм» перерастут во что-то конкретное, то курдская проблема рискует взорваться во всех других странах региона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, в этом заключаются традиционные опасения многих, поскольку они не лишены оснований и представляют серьезные риски. Единство Сирии — тот вопрос, на котором должны быть сконцентрированы все страны, имеющие то или иное влияние на обстановку, в том числе и на Дамаск, и на различные этноконфессиональные и политические группы в других частях страны, подчеркнул Лавров.

В мае сообщалось, что сирийские войска вступили в ожесточенные бои с курдами в Алеппо. 25 декабря прошлого года Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами-боевиками, начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии. Целью атак стало возвращение под контроль районов вблизи северной части турецко-сирийской границы.