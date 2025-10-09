Лавров: Функционал российских сил в Сирии необходимо пересмотреть

Функционал российских сил в Сирии необходимо пересмотреть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

Он подчеркнул, что в сохранении Россией своего присутствия в Сирии заинтересован целый ряд стран Ближнего Востока. «Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил», — отметил министр иностранных дел.

Ранее директор Программы по нераспространению ядерного оружия в Евразии Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте указала, что сотрудничество России и Сирии посылает сигнал США и странам Европы, что у Дамаска есть другие союзники.