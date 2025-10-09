Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 9 октября 2025Мир

Лавров заявил о необходимости пересмотреть функционал российских сил в Сирии

Лавров: Функционал российских сил в Сирии необходимо пересмотреть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Функционал российских сил в Сирии необходимо пересмотреть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

Он подчеркнул, что в сохранении Россией своего присутствия в Сирии заинтересован целый ряд стран Ближнего Востока. «Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил», — отметил министр иностранных дел.

Ранее директор Программы по нераспространению ядерного оружия в Евразии Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте указала, что сотрудничество России и Сирии посылает сигнал США и странам Европы, что у Дамаска есть другие союзники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

    Трамп раскрыл детали договоренностей Израиля и ХАМАС

    Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

    Женщина вдохновила любовника расправиться с ее мужем ради страховых выплат

    «Новое фото» российского Су-75 вызвало переполох в США

    Психолог назвала неожиданный плюс секса по расписанию

    Лавров заявил о необходимости пересмотреть функционал российских сил в Сирии

    Дипломат прокомментировал слова Меркель о причинах СВО

    Экс-судью Верховного суда России назначили на должность без опыта работы

    В США заявили о важности диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости