Россия
07:21, 9 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 9 октября, выпустили почти два десятка беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 летательных аппаратов. Больше всего из них — 9 — сбили над Волгоградской областью.

Еще по 3 летательных аппаратов перехватили над Брянской и Курской областями, по 1 — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером 8 октября за три часа дежурные средства ПВО сбили почти 30 летательных аппаратов за три часа. Под удар попали Брянская, Ростовская, Воронежская, Курская и Белгородская области.

