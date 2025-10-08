Россия
Почти 30 дронов ВСУ сбили над регионами России за три часа

Средства ПВО за три часа сбили 27 дронов ВСУ над пятью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны вечером в среду, 8 октября, сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом пишет Министерство обороны в Telegram-канале.

Отмечается, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени десять БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над Ростовской областью, по четыре — над Воронежской и Курской областями и три — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в результате падения обломков дрона в одном муниципалитете повреждены автомобиль, стена и забор частного домовладения.

До этого над Россией сбили свыше сотни беспилотников. В ночь на 3 сентября 25 дронов сбили над Ростовской областью, 24 перехватили над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над Черным морем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над Азовским морем, 1 — над Смоленской областью.

