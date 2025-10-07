Россия
БПЛА сбили над российским регионом

Средства ПВО сбили БПЛА в двух районах Воронежской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Глава области отметил, что в результате падения обломков дрона в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, а также автомобиль. Гусев объявил об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 0:07 по московскому времени.

Ранее в Калуге беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом. 10 дронов были перехвачены над Барятинским, Кировским, Мосальским, Перемышльским, Юхновским и Дзержинским районами.

