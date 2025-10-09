Экономика
16:18, 9 октября 2025

Московский дворник «подрался» с деревом и попал на видео

В Москве дворник начал сбивать граблями листья с дерева
Александра Качан (Редактор)

В Москве дворник начал сбивать с дерева листья, еще не упавшие на землю. «Драка» попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

Инцидент произошел в столичном районе Марьино. На кадрах видно, как мужчина в форме с силой бьет по нижним веткам дерева возле многоквартирного дома, чтобы заставить упасть пожелтевшие листья. Причина такого решения неизвестна.

Ранее сообщалось, что в одном из домов в подмосковном Дмитрове коммунальные службы решили установить водосточную трубу прямо внутри подъезда. Труба проходит примерно в метре от входных дверей в квартиры.

