Экономика
15:43, 9 октября 2025Экономика

Москвичей призвали не бояться летучих мышей

Директор Московского зоопарка Акулова: Летучие мыши не нападают на людей
Мария Черкасова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Летучие мыши не нападают на людей, поэтому не следует их опасаться или причинять им вред. Об этом в Telegram-канале заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о «нашествии» летучих мышей в квартиры москвичей. По словам Акуловой, в настоящее время для этих животных наступает важный период миграции и поиска мест для зимовки.

Эти зверьки совершенно не агрессивны, не нападают на людей, а также не являются основными переносчиками бешенства. За 50 лет наблюдений в европейской части России не зафиксировано ни одного случая заражения человека, отметила директор Московского зоопарка.

Она напомнила, что все летучие мыши находятся под защитой Красной книги, поэтому их нельзя уничтожать. В противном случае человек не только нарушит закон, но и лишит город естественных защитников от комаров и вредителей.

При появлении мыши в доме Акулова рекомендовала не трогать ее голыми руками, аккуратно посадить в коробку, надев перчатки, затем связаться со специалистами Центра реабилитации рукокрылых столичного зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Москве летучие мыши чаще всего появляются в квартирах жильцов домов рядом с лесом. Мыши добираются и до верхних этажей, вплоть до 20-го.

