Мужчина приехал на отдых в Лондон, получил ножевое ранение при ограблении и не выжил

Пятеро мужчин лишили жизни туриста в Лондоне и угодили в тюрьму пожизненно

Пятеро мужчин лишили жизни греческого туриста в Лондоне и угодили в тюрьму пожизненно. Об этом сообщает портал Greek Reporter.

Уточняется, что сам инцидент произошел в июле 2024 года, однако приговор злоумышленникам вынесли только сейчас. Шиана Джонсона, Софиана Аллиша, Амина Аллиша, Джошуа Маккоркодейла и Альфи Хиппла признали виновными в нападении на 26-летнего гражданина Греции Антониса Антониадиса, который получил ножевое ранение и не выжил.

В судебных документах говорится, что грек приехал в столицу Великобритании с друзьями и в тот день отдыхал в ночном клубе недалеко от Оксфорд-Серкус, одного из самых популярных районов Лондона. Возле клуба банда из пяти человек — 20-летний Аллиш, его 18-летний брат, 26-летний Джонсон, 20-летний Маккоркодейл и 18-летний Хиппл — разъезжали на угнанной машине в поисках жертвы для ограбления.

Их внимание привлек молодой турист с дорогой сумкой и часами. Банда начала преследовать Антониадиса, который ехал с друзьями в такси до съемного жилья в районе Нью-Кросс. Когда компания вышла из машины, злоумышленники в капюшонах и балаклавах набросились на них.

Когда грек дал грабителям отпор, ударив одного из них бутылкой бренди, которую держал в руке, ситуация резко обострилась. Бандиты набросились на него вместе, начали избивать руками и ногами, а затем нанесли ножевые ранения в грудь и правое бедро. Вскоре нападавшие скрылись на ожидавшей их машине, забрав с собой только украденный телефон.

Несмотря на то, что Антониадиса оперативно доставили в больницу, спасти его не удалось — травмы оказались несовместимыми с жизнью. Родители молодого человека, Стелла и Яннис Антониадис, заявили в суде, что «несправедливая и бесчеловечная» утрата сына оставила их «опустошенными».

