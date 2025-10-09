Забота о себе
07:10, 9 октября 2025Забота о себе

Мужчина с одним из самых больших пенисов в мире рассказал о трудностях

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orange-Melody / Getty Images

Мужчина с одним из самых больших пенисов в мире рассказал о трудностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Его слова приводит Metro.

41-летний Мэтт Барр утверждает, что длина его пениса составляет 37 сантиметров, а диаметр в самом широком месте достигает 19 сантиметров. Он уверяет, что из-за этого постоянно попадает в неприятные ситуации.

Мужчина вспоминает, что однажды его выгнали с занятий по йоге, потому что своим внешним видом он мешал другим людям сосредоточиться. В другой раз его выставили из отеля, обвинив в том, что у него была эрекция в общественном бассейне.

Ранее врачи Пекинского университета в Китае Кай Хонг и Хаоченг Лин нашли объяснение переживаниям мужчин о размере пениса. По их мнению, эта мысль тревожит их, потому что в подростковом возрасте многие из них получали знания о сексе из порно.

    Все новости