На объектах ТЭК в российском регионе произошли возгорания

На объектах ТЭК в Волгоградской области произошли возгорания из-за обломков БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгоградской области. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация российского региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Отмечается, что в Котовском районе в результате падения обломков беспилотников было повреждено здание котельной. «Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в публикации.

Ранее В результате падения украинского беспилотника в Курчатове Курской области загорелась трава. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений нет.