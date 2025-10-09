При падении беспилотника в Курской области загорелась трава

Хинштейн: При падении беспилотника в Курчатове Курской области загорелась трава

В результате падения украинского беспилотника в Курчатове Курской области загорелась трава. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений нет. На место происшествия направлены оперативные службы, пожарные приступили к тушению пожара.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате пострадали два человека. Помимо этого, повреждения получил грузовой автомобиль.

Вечером 8 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над пятью регионами России, в том числе четыре над Курской областью.