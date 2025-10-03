Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 3 октября 2025Россия

ВСУ ударили по торговому центру в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по торговому центру в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района», — написал он.

Два человека — мужчина и женщина — пострадали в результате удара. Первую помощь им оказали, госпитализация не потребовалась, добавил чиновник. Помимо того, повреждения получил грузовой автомобиль.

Ранее стало известно, что Суджанский районный суд признал 117 человек жертвами оккупации Курской области украинскими войсками. Указанные граждане, пояснили в пресс-службе суда, без вести пропали в период оккупации украинскими войсками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Названы четыре правила для защиты от простуды и гриппа

    МИД Украины прокомментировал возможный срыв поставок оружия США

    Доктор Мясников назвал россиянам опасную причину осенней усталости

    Родственнику умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова избрали меру пресечения

    Банк России призвал не давить на него в вопросе о ключевой ставке

    Пятерых детей участника СВО отправили в детдом во время его службы на фронте

    ВСУ ударили по торговому центру в российском регионе

    Российскому миллиардеру Сулейманову предъявили обвинение

    Пропавшего четыре дня назад россиянина нашли бездыханным в морге Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости