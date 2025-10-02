Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

Суд признал 117 человек жертвами оккупации ВСУ Курской области

Суджанский районный суд признал 117 человек жертвами оккупации Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда», — говорится в сообщении.

Указанные граждане, пояснили в пресс-службе суда, без вести пропали на территории Суджанского района в период оккупации украинскими войсками.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались несколько месяцев. Помимо российских войск, Северная Корея официально участвовала в освобождении части Курской области от оккупации.