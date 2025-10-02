Россия
18:06, 2 октября 2025

Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

Суд признал 117 человек жертвами оккупации ВСУ Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Суджанский районный суд признал 117 человек жертвами оккупации Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сто семнадцать человек объявлены умершими c января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда», — говорится в сообщении.

Указанные граждане, пояснили в пресс-службе суда, без вести пропали на территории Суджанского района в период оккупации украинскими войсками.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за регион продолжались несколько месяцев. Помимо российских войск, Северная Корея официально участвовала в освобождении части Курской области от оккупации.

