На Солнце произошла мощная вспышка и попала на фото

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка M2.0
Мария Черкасова
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Вспышка M2.0 произошла на краю Солнца. Явление попало на снимок, рассказали специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

Сильная вспышка зарегистрирована в 15:31 по московскому времени на западном краю Солнца. Событие не имеет геомагнитных перспектив и, фактически, произошло даже не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне.

Вспышка является самой крупной с 30 сентября, когда произошло событие уровня M2.7. Влияния на выданный ранее прогноз на отсутствие геомагнитных возмущений до конца текущей недели событие не оказывает, отметили специалисты.

Ранее сообщалось о снятии рисков геомагнитных возмущений — обстановка в околоземном пространстве стабилизировалась после непродолжительного геомагнитного возмущения. По словам специалистов, до конца текущей недели магнитных бурь на Земле не ожидается.

