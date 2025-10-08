Россиян предупредили о магнитных бурях

В ИКИ РАН предупредили россиян о возможных магнитных бурях 8 октября

В среду, 8 октября, на Земле возможны магнитные бури. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Специалисты отметили, что в минувшие сутки геомагнитная обстановка была слабо возмущенной из-за действия пришедшего к Земле выброса солнечной массы. В связи с этим, продолжили они, в ближайший день на планету могут обрушиться слабые магнитные бури. «Вспышечная активность — слабо повышенная, спадающая», — также говорится в сообщении.

Накануне вечером стало известно, что к Земле приблизилось облако солнечной плазмы. Специалисты лаборатории ИКИ РАН уточнили, что облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября в ходе вспышки. Поскольку выброс был медленным, без ударов, магнитосфера успела подстроиться, пояснили они.