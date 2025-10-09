На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина

Мема раскритиковал ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал ответ украинского лидера Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина встретиться в Москве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и послушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта», — говорится в публикации.

Политик возмутился угрозами Зеленского напасть на Москву в момент, когда ему предлагают переговоры.

Ранее Владимир Путин предложил Москву в качестве места для встречи с Зеленским. Он пообещал обеспечить условия для работы и безопасность, однако украинский лидер предложение отклонил.

25 сентября Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы. Он предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия и призвал сотрудников Кремля узнать адреса ближайших к ним бомбоубежищ.