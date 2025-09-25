«Они должны знать, где находятся бомбоубежища». Зеленский выступил с угрозами в адрес Кремля. Что он сказал?

Зеленский призвал сотрудников Кремля узнать адреса бомбоубежищ из-за оружия США

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы. Он предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия и посоветовал кремлевским чиновникам знать адреса ближайших к ним бомбоубежищ.

По его словам, как только Киев получит такое оружие от США, украинская армия сразу же его применит.

Они должны знать, где находятся их бомбоубежища. Если они не остановят войну, оно им все равно понадобится Владимир Зеленский президент Украины

Трамп пообещал подумать над предоставлением оружия Украине

По словам Зеленского, американский лидер Дональд Трамп обещал ему подумать над предоставлением Киеву таких вооружений, которые «заставят [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров». Подробностей о том, что это за оружие, он не привел, отметив, что расскажет о нем только после того, как выключатся камеры.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

По словам украинского политика, он обратился к своему американскому коллеге во время личной встречи во вторник. «Мы будем работать над этим», — якобы ответил Трамп на соответствующий запрос.

Также украинский президент утверждает, что Трамп поддерживает удары Вооруженных сил Украины по российской энергетике и военным заводам. «Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике», — говорит Зеленский.

В России жестко ответили на угрозы Зеленского

Ответ на угрозы Зеленского поспешил дать зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он указал, что Москва может применить против Киева такое вооружение, от которого не спасет никакое бомбоубежище.

Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, подчеркнула, что Зеленский много что может говорить, однако в реальности без возможных указаний Трампа сделать он ничего не сможет.

Трамп может поставить Украине наступательные вооружения

О том, какое вооружение США могли бы поставить Киеву, ранее высказался государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений якобы для поддержки обороны.