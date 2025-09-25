Россия
13:45, 25 сентября 2025Россия

Медведев ответил Зеленскому на угрозу Кремлю ударами дальнобойного оружия США

Медведев: Москва может применить оружие, от которого не спасет бомбоубежище
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Москва может применить против Украины оружие, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кремлю с угрозой применения дальнобойного оружия США. «Они должны знать, где находятся их бомбоубежища. Если они не остановят войну, оно им все равно понадобится», — сказал он.

В ответ Медведев обратил внимание украинского лидера на возможности России. «Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал он.

Ранее зампред Совбеза заявил, что президент США Дональд Трамп впал в альтернативную реальность, изменив позицию по Украине. Он также допустил, что уже через пару дней глава Белого дома вновь поменяет отношение к ситуации, предложив Зеленскому подписать капитуляцию.

