В России ответили на угрозу Зеленского Кремлю

Депутат Журова об угрозе Зеленского Кремлю: Он любит поговорить

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на угрозу президента Украины Владимира Зеленского к Кремлю. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявила, что украинский лидер много чего говорит.

«Он любит поговорить. Жанр у него такой разговорный. Это никаким образом не будет благоприятствовать переговорам. Зачем он это делает, как бы не понятно. Все равно он это не сделает без [президента США Дональда] Трампа», — прокомментировала Журова.

Ранее Зеленский заявил, что те, кто работают в Кремле, должны знать, где находятся бомбоубежища, потому что Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США, если оно появится у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также украинский лидер заявил, что готов уйти с должности президента после окончания конфликта. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.

