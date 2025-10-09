Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:26, 9 октября 2025Силовые структуры

Начальник российского МВД травмировал двух силовиков при задержании

В ХМАО при задержании полицейского пострадали двое силовиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В ХМАО при задержании полицейского пострадали двое силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством») УК РФ.

По данным ведомства, начальник ОМВД России по Белоярскому району начиная с октября 2023 года систематически получал деньги за покровительство и оказание помощи одному из бизнесменов, занимавшемуся приемом и сдачей металлолома.

7 октября при передаче очередной взятки он был задержан оперативниками собственной безопасности с поличным. При этом подозреваемый оказал сопротивление, причинив травмы двум полицейским, и пытался скрыться.

Ранее сообщалось, что отвечающий за благоустройство российский чиновник попал под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости