Объяснена польза кошек для здоровья сердца

Врач Наполи: При взаимодействии с кошками нормализуется артериальное давление

Взаимодействие с кошками является полезным для здоровья сердца, заявил кардиолог Мариано Наполи. Его слова передает издание 20minutos.

Как объяснил Наполи, при взаимодействии с кошками снижается уровень стресса, нормализуется артериальное давление и частота сердечных сокращений. Все эти эффекты являются кардиопротекторными, то есть положительно влияющими на сердечно-сосудистую систему в целом, добавил врач.

Ученые из Университета Миннесоты сделали в ходе исследования аналогичный вывод. Так, они выяснили, что у владельцев кошек ниже риск возникновения сердечного приступа. Более того, эти домашние животные снижают у хозяев риск смерти при развитии инфаркта.

Ранее кардиолог Хосе Абельян призвал не покупать продукты на голодный желудок. В противном случае, по его словам, человек отдаст предпочтение в магазине вредной для сердца еде.