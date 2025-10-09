Океанолог усомнился в достоверности прогнозов об изменениях в Мировом океане

Ученый Осадчиев: Неизвестно, что произойдет с Мировым океаном через десятки лет

Прогнозы изменений в Мировом океане на ближайшие десятки и сотни лет с большой долей вероятности могут оказаться неточными. В их достоверности усомнился российский океанолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Александр Осадчиев в разговоре с «Известиями».

«Те процессы, которые мы наблюдаем сейчас, они актуальны для настоящего момента, для следующего года», — объяснил ученый. Он добавил, что предсказать изменения в Мировом океане через 300 лет абсолютно невозможно, поскольку непонятно, какова будет концентрация парниковых газов в атмосфере, как будет происходить дальнейшее изменение климата и перестраиваться циркуляция океана. Осадчиев уточнил, что темп повышения уровня воды в Мировом океане сейчас не такой драматический, и добавил, что к нему можно адаптироваться. Сделать это, по его словам, можно за счет строительства дамб, берегозащитных сооружений и гидротехнических устройств, которые позволят не допустить утопления в уязвимых объектах.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников заявил, что ряд прибрежных российских городов могут оказаться под угрозой затопления из-за глобального потепления и повышения уровня воды в Мировом океане.