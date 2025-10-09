Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

Океанолог Сапожников заявил об угрозе затопления прибрежных городов РФ в будущем

Потепление климата и подъем Мирового океана могут угрожать затоплением некоторых прибрежных городов России. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Как утверждает ученый, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3-0,65 метра, а в худшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может достичь 5,6 метра.

Сапожников предупредил, что под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. Кроме того, поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк.

Океанолог отметил, что в северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, Нарьян-Мару и Салехарду, а в Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка.

При этом Сапожников уточнил, что в настоящее время речь идет лишь о результатах моделирования на основе наблюдаемых трендов, поэтому сейчас эти перспективы следует воспринимать скорее как расчетные модели.

Ранее океанолог рассказал, что купаться на морских курортах становится все менее безопасно для людей по всему миру. На пляжах становится некомфортно из-за изменения климата и ухудшения экологии, в результате отдыхающие начнут чаще предпочитать отели с бассейнами.