Подлежащий выдворению из России украинец заявил о желании отправиться на СВО

РИА Новости: Подлежащий выдворению из России украинец захотел отправиться на СВО

Украинец, ожидающий выдворения из России, заявил о желании отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что мужчина считает себя беженцем и «пророссийским человеком». Как следует из документов, гражданин Украины «выступал за поддержку России в Донецке», а также выражал желание участвовать в СВО.

Ранее сообщалось, что украинец, ожидающий выдворения из России, просил оставить его из-за страха пыток и гибели в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина был приговорен Чертановским судом Москвы к восьми годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы. После освобождения гражданина должны были депортировать на Украину.