Подлежащий выдворению из России украинец попросил оставить его

Ожидающий выдворения из России украинец просил оставить его из-за страха пыток

Украинец, ожидающий выдворения из России, просил оставить его из-за страха пыток и гибели в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Мужчина был приговорен Чертановским судом Москвы к восьми годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы. После освобождения гражданина должны были депортировать на Украину, однако по причине отсутствия взаимодействия между государствами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.

Опасаясь депортации, украинец написал заявление о предоставлении временного убежища, но получил отказ. Во время заседания о продлении срока временного размещения в миграционном центре он признался, что боится исполнения решения о выдворении. «Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть», — сообщил он.

Ранее гражданина Украины, чье пребывание в России признали нежелательным, не смогли выдворить из страны из-за специальной военной операции (СВО).