Популярный критик назвала главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Критик Юзефович: Москва по уровню чистоты и комфорта лучше всех городов мира

Популярный литературный критик Галина Юзефович заявила, что у Москвы есть несколько главных преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Юзефович ответила на вопрос, чем Москва лучше зарубежных мегаполисов. «Да почти всем. Мне кажется, такого уровня городского комфорта, чистоты, красоты и богатства нет нигде в мире», — убеждена критик. Она отметила, что не любит мегаполисы, но любит Москву и не хочет жить ни в каком другом крупном городе. Юзефович призналась, что, несмотря на переезд из российской столицы, она была и остается для нее самым дорогим местом в мире — за годы жизни в городе она «обросла друзьями, знакомыми, любимыми местами, протоптала собственные тропинки».

Ранее актер Макар Хлебников назвал Москву наиболее комфортным городом мира.