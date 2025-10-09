Депутат Колесник: Учения НАТО у границ России чреваты неприятными последствиями

Учения НАТО у границ России чреваты крайне неприятными последствиями для тех, кто их проводит, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в альянсе сообщила о том, что НАТО планирует провести военные учения на границе с Россией.

«Ни к чему хорошему это не приведет. Учения на границе с Россией, во-первых, это все равно эскалация. Естественно, мы будем отвечать и тоже проводить учения на границе с НАТО. Плюс мы уже готовим свои вооруженные силы к конфликту, причем все вооружения, имеющиеся в наличии. Пусть задумаются. Лучше бы они все-таки искали точки соприкосновения, чем нагнетать обстановку», — рассказал депутат.

До этого также стало известно, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что страны альянса абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Москвой.