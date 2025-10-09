Появились подробности об упавшем в российском регионе истребителе

Упавший в Липецкой области истребитель МиГ-31 оперативно увели от жилых домов

Пилот и штурман истребителя-перехватчика МиГ-31, который разбился в Липецкой области, до последнего уводили самолет от жилых домов и в итоге катапультировались всего за несколько секунд до крушения. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, когда самолет заходил на посадку, у него отказала система выпуска шасси. Пилота и штурмана, оперативно уведших самолет в безлюдную местность, уже нашли.

«Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении, но угрозы их жизни нет — оба доставлены в больницу», — говорится в публикации.

В результате МиГ упал в лесу Чаплыгинского района, после крушения произошло возгорание боевой машины. Пожар уже ликвидировали.

Ранее в Минобороны заявили, что полет разбившегося в Липецкой области истребителя выполнялся без бокомплекта.