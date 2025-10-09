Силовые структуры
Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

СК проводит осмотр сгоревшего в Подмосковье автомобиля ветерана СВО Иванова
Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

Следователи проводят осмотр сгоревшего в Московской области автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО) и бывшего смоленского чиновника Олега Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На предоставленном фото видна выгоревшая «Газель», огонь уничтожил все, что было внутри.

Пожар на парковке Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде произошел в районе двух часов ночи 9 октября — загорелись два микроавтобуса. В одном из них обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался Иванов, которому в день смерти исполнилось 56 лет. Автомобиль он использовал как дом на колесах.

Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Точную причину возгорания определят криминалисты.

До ухода на СВО Иванов возглавлял Кардымовский район Смоленской области, а затем руководил Главным управлением региона по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Вернувшись со спецоперации, он занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

