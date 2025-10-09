Названа возможная причина пожара в доме на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

Неосторожное обращение с огнем могло привести к смерти экс-чиновника Иванова

К смерти ветерана специальной военной операции (СВО), смоленского экс-чиновника Олега Иванова, заживо сгоревшего в Подмосковье, могло привести неосторожное обращение с огнем. Возможную причину пожара назвал Telegram-канал «112».

Как пишут авторы поста, вероятно, Иванов не потушил сигарету. Точную причину возгорания определят криминалисты, которые осматривают место происшествия. Ход расследования контролирует прокуратура.

О пожаре на парковке Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде стало известно 9 октября. Как сообщалось, загорелись два микроавтобуса. В одном из транспортных средств, используемых в качестве дома на колесах, обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался Иванов, которому в день смерти исполнилось 56 лет.

Ранее сообщалось о смерти ветерана СВО при взрыве в Ставрополе. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, речь идет о Зауре Гурциеве, который участвовал в программе «Время героев».