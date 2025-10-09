Ветеран СВО и бывший чиновник заживо сгорел в Подмосковье в день рождения

В Подмосковье в своем доме на колесах заживо сгорел ветеран специальной военной операции (СВО) и бывший смоленский чиновник Олег Иванов. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 9 октября в районе двух часов ночи на парковке Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде загорелись два микроавтобуса. В ходе пожара также взорвались газовые баллоны. В одном из транспортных средств, используемых в качестве дома на колесах, обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался Иванов, которому в день смерти исполнялось 56 лет.

Как пишет канал, до ухода на СВО Иванов возглавлял Кардымовский район Смоленской области, а затем руководил Главным управлением региона по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Кроме того, мужчина является ветераном Афганистана. За свои заслуги он получил медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени Донецкой народной республики. Вернувшись со спецоперации, россиянин занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

Ранее ставропольский губернатор Владимир Владимиров сообщил о смерти ветерана СВО при взрыве в Ставрополе. Речь идет о Зауре Гурциеве, который также участвовал в программе «Время героев».