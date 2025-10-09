Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 9 октября 2025Россия

Ветеран СВО и бывший чиновник заживо сгорел в Подмосковье в день рождения

Shot: В Подмосковье заживо сгорел ветеран СВО и бывший чиновник Иванов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье в своем доме на колесах заживо сгорел ветеран специальной военной операции (СВО) и бывший смоленский чиновник Олег Иванов. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 9 октября в районе двух часов ночи на парковке Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде загорелись два микроавтобуса. В ходе пожара также взорвались газовые баллоны. В одном из транспортных средств, используемых в качестве дома на колесах, обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался Иванов, которому в день смерти исполнялось 56 лет.

Как пишет канал, до ухода на СВО Иванов возглавлял Кардымовский район Смоленской области, а затем руководил Главным управлением региона по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Кроме того, мужчина является ветераном Афганистана. За свои заслуги он получил медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени Донецкой народной республики. Вернувшись со спецоперации, россиянин занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

Ранее ставропольский губернатор Владимир Владимиров сообщил о смерти ветерана СВО при взрыве в Ставрополе. Речь идет о Зауре Гурциеве, который также участвовал в программе «Время героев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Стало известно о смерти россиянина на полу в туалете больницы

    В России отреагировали на желание Украины провести «декоммунизацию» Бородинской битвы

    Собирающимся в Китай россиянам дали один совет

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости