Предсказано влияние встречи Путина и Алиева на отношения России и Азербайджана

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева повлияет на частичную нормализацию отношений между двумя странами, считает политолог, эксперт по Южному Кавказу, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. Своей оценкой политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Будущее покажет, но, скорее всего, [отношения] будут частично нормализованы. По крайне мере, стороны постараются отделить острые политические разногласия от тех проектов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Арешев.
Среди взаимовыгодных проектов для России и Азербайджана он назвал транспортный коридор Север-Юг.
«Пока сложно говорить предварительно, но я думаю, что частично отношения будут нормализованы», — подытожил эксперт.
9 октября прошли первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года.