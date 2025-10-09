Бывший СССР
Предсказано влияние встречи Путина и Алиева на отношения России и Азербайджана

Политолог Арешев: Российско-азербайджанские отношения частично нормализуются
Варвара Кошечкина
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева повлияет на частичную нормализацию отношений между двумя странами, считает политолог, эксперт по Южному Кавказу, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. Своей оценкой политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Будущее покажет, но, скорее всего, [отношения] будут частично нормализованы. По крайне мере, стороны постараются отделить острые политические разногласия от тех проектов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Арешев.

Среди взаимовыгодных проектов для России и Азербайджана он назвал транспортный коридор Север-Юг.

«Пока сложно говорить предварительно, но я думаю, что частично отношения будут нормализованы», — подытожил эксперт.

9 октября прошли первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года.

