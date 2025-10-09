Бывший СССР
Путин прокомментировал российско-азербайджанские отношения

Путин: Торгово-экономические связи Москвы и Баку продолжают развиваться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Торгово-экономические связи России и Азербайджана продолжают развиваться, несмотря на существующие сложности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией (имеется в виду авиакатастрофа самолета AZAL ), о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно», — подчеркнул он.

Российский лидер выразил надежду на продолжение сотрудничества между Москвой и Баку на уровне союзничества. Он также отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном.

Это первая двусторонняя встреча на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году.

Во время переговоров Путин также раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL. Он отметил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в том числе связаны и с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

    Все новости