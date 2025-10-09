Дизен: Макрон обращает внимание на украинский кризис, чтобы скрыть неудачи

Президент Франции Эммануэль Макрон обращает «излишнее» внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть неудачи во внутренней политике. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть», — сыронизировал эксперт.

Как утверждает Дизен, попытки президента заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха, поскольку в обществе повышается усталость от постоянной антироссийской истерии. «Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они [французы] сейчас и видят, делая нужные выводы», — резюмировал он.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что отказ Вашингтона отправлять военных на Украину якобы является «слабостью» как администрации президента США Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена. Французский лидер также призвал Европейский союз (ЕС) снизить свою военно-политическую зависимость от США.