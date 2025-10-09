Пушилин передал парламентариям Грузии список грузинских наемников в рядах ГУР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин передал парламентариям Грузии список грузинских наемников, служащих в рядах (Главного управления разведки) ГУР Украины. О его встрече с представителями правящей партии «Грузинская мечта» в новом российском регионе пишет РИА Новости.

«Это конкретные граждане, которые служат в ГУР Министерства обороны Украины и продолжают совершать военные преступления. Поэтому я хотел бы передать список, информация у нас вся есть», — заявил Пушилин во время встречи.

Он передал список грузинским депутатам от правящей партии, попросив сделать все возможное в рамках законодательства Грузии.

Власти Грузии не признают ДНР частью России. 25 сентября, выступая в Организации Объединенных Наций, Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне». Он также обратился к абхазам и осетинам, назвав их народами «по ту сторону оккупации».