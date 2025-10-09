Бывший СССР
Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Москва и Душанбе в ходе визита российской делегации в Таджикистан подписали серию договоров о развитии сотрудничества, в том числе в сфере трудовой миграции. Об этом журналистам заявил президент республики Эмомали Рахмон, передает ТАСС.

«По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции», — заявил глава Таджикистана.

Отмечается, что среди документов было подписано соглашение, которое позволяет проходить медосвидетельствование в Душанбе до въезда в Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что более миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России и вносят весомый вклад в ее экономику. По его словам, граждане бывшей республики СССР помогают России развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику.

