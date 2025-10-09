Экономика
Россиян предупредили об обширной циклонической депрессии

В ночь на пятницу, 10 октября, циклон «Барбара» накроет Москву и область, а на всей европейской территории России сформируется обширная циклоническая депрессия. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, период теплой для октября погоды в столице подходит к концу. В пятницу погода будет облачной и дождливой. «Днем температура составит плюс 11 — плюс 13 градусов, что пока на градус-другой выше климатической нормы», — уточнил Леус.

Влияние циклонической депрессии на погоду в Московском регионе сохранится до конца рабочей недели. В выходные температура воздуха начнет опускаться — в субботу, 11 октября, столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов, а в воскресенье, 12-го, — плюс 7-9 градусов. Показатели последнего дня недели окажутся ниже нормы на 1-2 градуса, заключил метеоролог.

Ранее Леус заявил, что первый снег выпадет в Москве 14-15 октября. Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю празднуют Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.

