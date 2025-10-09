Россиянам назвали десять недорогих направлений для отдыха в стране

Самым дешевым направлением для отдыха оказался поселок Мамайка в Сочи

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали десять недорогих направлений для размещения в отелях в 2025 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самым дешевым местом для отдыха в стране оказался поселок Мамайка, который входит в состав Большого Сочи. Средняя стоимость проживания здесь составляет 4,1 тысячи рублей в сутки. Переночевать за 4,5 тысячи рублей можно в Уссурийске, а ночь в 4,6 тысячи обойдется в Новочеркасске.

В список вошли также Джубга, Ноябрьск, Курган, Туапсе, Невинномысск, Саратов и Чита. При этом чаще всего в отпуске россияне останавливаются в хостелах или апартаментах без звезд — на них приходится 30,5 процента от всех бронирований, а на гостиницы с пятью звездами — 8 процентов.

Ранее аналитики OneTwoTrip назвали самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные. Количество забронированных отелей в нем составляет 40 процентов.