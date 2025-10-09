Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 9 октября 2025Путешествия

Россиянам назвали десять недорогих направлений для отдыха в стране

Самым дешевым направлением для отдыха оказался поселок Мамайка в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали десять недорогих направлений для размещения в отелях в 2025 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самым дешевым местом для отдыха в стране оказался поселок Мамайка, который входит в состав Большого Сочи. Средняя стоимость проживания здесь составляет 4,1 тысячи рублей в сутки. Переночевать за 4,5 тысячи рублей можно в Уссурийске, а ночь в 4,6 тысячи обойдется в Новочеркасске.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году: лучшие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году:лучшие направления для отдыха в России и за границей
17 сентября 2025
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025

В список вошли также Джубга, Ноябрьск, Курган, Туапсе, Невинномысск, Саратов и Чита. При этом чаще всего в отпуске россияне останавливаются в хостелах или апартаментах без звезд — на них приходится 30,5 процента от всех бронирований, а на гостиницы с пятью звездами — 8 процентов.

Ранее аналитики OneTwoTrip назвали самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные. Количество забронированных отелей в нем составляет 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости