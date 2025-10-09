Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Нячанг задержался на 11 часов

Вылет из международного аэропорта Москвы во Вьетнам задержался на 11 часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры авиакомпании Red Wings должны были отправиться из Домодедово в Нячанг в 2 часа ночи. Однако рейс отложили на 4 утра без объяснения причин, затем вновь перенесли его на 9:30. После этого клиентам компании сообщили, что причина задержки — поломка самолета.

Авиаперевозчик ждет доставки новой детали, а ее замена займет еще около трех часов. На время ожидания россиянам пришлось поселиться в гостинице. «Нам предложили поехать в отель и дали названия ресторанов на территории аэропорта, в которых можно перекусить на 600 рублей, предъявив билет», — рассказал очевидец.

На данный момент известно, что отправление лайнера должно состояться в 13:00.

