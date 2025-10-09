Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 9 октября 2025Путешествия

Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Нячанг задержался на 11 часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Frank Röder / Globallookpress.com

Вылет из международного аэропорта Москвы во Вьетнам задержался на 11 часов из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры авиакомпании Red Wings должны были отправиться из Домодедово в Нячанг в 2 часа ночи. Однако рейс отложили на 4 утра без объяснения причин, затем вновь перенесли его на 9:30. После этого клиентам компании сообщили, что причина задержки — поломка самолета.

Материалы по теме:
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025
Горы Саяны: где находятся, как добраться и чем заняться
Горы Саяны:где находятся, как добраться и чем заняться
3 октября 2025

Авиаперевозчик ждет доставки новой детали, а ее замена займет еще около трех часов. На время ожидания россиянам пришлось поселиться в гостинице. «Нам предложили поехать в отель и дали названия ресторанов на территории аэропорта, в которых можно перекусить на 600 рублей, предъявив билет», — рассказал очевидец.

На данный момент известно, что отправление лайнера должно состояться в 13:00.

Ранее сообщалось, что отдых в трех популярных странах Азии стал дешевле для россиян в октябре. Больше всего цены на размещение снизились в сравнении с 2024 годом во Вьетнаме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Банк России призвали к однозначной ключевой ставке

    В России детский омбудсмен призвала приравнять к экстремизму одно молодежное увлечение

    В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

    В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в выходные дни

    Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известный режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости