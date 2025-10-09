Путешествия
Россиянин побывал в Великобритании и описал местных жителей словами «дикари и грешники»

Фото: Ben Makori / Reuters

Российский путешественник побывал в Великобритании и описал местных жителей словами «дикари и грешники». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что ночью жизнь в Англии кипит: все заведения работают, люди гуляют по улицам и массово ходят в ночные клубы. «Ночная жизнь в этой стране — уже имя нарицательное. Если хочется подчеркнуть, что творится "содом и гоморра" — то просто говорят "как ночью в Англии"», — добавил россиянин.

Турист рассказал, что днем местные жительницы выглядят как «порядочные дамы», а ночью — «настоящие дикарки»: они шумят, кричат, прыгают друг на друга и раскидывают вещи. Подобное поведение сопровождается большим употреблением алкогольных напитков.

При этом на ночные прогулки британки надевают откровенные наряды. «Для многих девушек понятия "юбка" и "широкий пояс" слились воедино. Иной раз трудно сказать — это такое платье короткое, или девушка просто впопыхах надела блузку, а про низ — забыла», — поделился впечатлениями тревел-блогер.

Ранее этот путешественник описал пляж Прибалтики фразой «с женами ехать запрещено». Автор публикации рассказал, что в прибалтийских странах есть специальные «женские пляжи», на которых разрешено загорать топлес.

