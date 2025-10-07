Путешествия
Россиянин описал пляж Прибалтики фразой «с женами ехать запрещено»

Алина Черненко

Фото: Pavel Golovkin / AP

Российский путешественник побывал на пляже в Прибалтике (в какой именно стране, не указано) и описал его фразой «с женами ехать запрещено». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в прибалтийских странах есть специальные «женские пляжи», на которых разрешено загорать топлес. «И вот теперь представьте, что вы оказались на этом пляже с женой — расклад грустный, мягко сказать!» — признался он.

Россиянин также отметил, что прибалтийские девушки очень неприхотливые. Например, они могут спокойно загорать посреди камышей или кидаться друг в друга водорослями и донным илом.

«Это мне напоминает, как мы развлекались в детстве — тогда у нас тоже не было ни дорогих пляжей, ни какой-либо инфраструктуры. Просто соседняя речка — и это было прекрасно! В Прибалтике девушки остались такими же простыми!» — восхитился путешественник.

Он добавил, что отличительная особенность местных девушек — белоснежная кожа без татуировок. «В наше время естественность очень ценится!» — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Словении и рассказал об отдыхе местных девушек в прибрежных рыбацких деревнях. По словам россиянина, их красота «не может не притягивать».

