Россиянина изрешетили пулями из-за случайной ошибки в одной цифре при переводе денег

Таксист изрешетил пулями петербуржца у лифта в доме на Пулковском шоссе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Стрельбу по мужчине открыл 34-летний таксист из-за отказа вернуть ему 130 тысяч рублей, которые он ошибочно перевел супруге пострадавшего. Раненый петербуржец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Стрелка увезли в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Предыстория конфликта связана с ошибкой. Водитель такси должен был перевести механику деньги на покупку запчастей, однако он неправильно вбил одну цифру в номере телефона, и 130 тысяч рублей получил другой человек. Таксист сразу же связался с получателем его перевода — жительницей дома на Пулковском шоссе — и объяснил ей ситуацию. Однако женщина, приняв его за мошенника, отказалась возвращать ошибочно переведенные средства.

Тогда мужчина приехал к ней домой и попробовал прояснить ситуацию с мужем женщины, однако разговор не получился. Таксист несколько раз выстрелил в петербуржца.

Утром 8 октября у лифта в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге жертвой стрельбы стал архитектор Александр Супоницкий.